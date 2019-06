Neil Dwane (Allianz GI): Blick in das zweite Halbjahr 2019 - Was für Anleger wichtig wird

Obwohl es keine einfachen Antworten gibt, empfehlen wir Investoren, sich auf ESG (Faktoren wie Umwelt, Soziales und Gute Unternehmensführung) zu konzentrieren, nach einkommensorientierten Anlagen zu suchen und aktiv zu investieren.



Fazit zur Jahresmitte: mit einem fragilen globalen Wachstum bleibt es schwankungsreich. Anleger begannen das Jahr 2019 mit einer globalen Rallye bei risikoreicheren Anlagen, die auf einen dramatischen Markteinbruch Ende 2018 folgte. Das schwierige vierte Quartal 2018 veranlasste die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), trotz einer relativ starken US-Wirtschaft vorerst auf weitereZinserhöhung zu verzichten. Damit näherte sich die Fed-Politik wieder an die Vorgehensweise der anderen großen Zentralbanken an, die die Zinsen immer noch niedrig halten. Im weiteren Verlauf des Jahres 2019 nahmen die Schwankungen an den Märkten jedoch angesichts eines schwierigen und fragmentierten wirtschaftlichen Umfelds zu:

Anleger sehen sich einem verheerenden Handelskrieg zwischen den USA und China gegenüber, der gerade in einen "technologischen Kalten Kriegu201d übergeht und als solcher die globalen Lieferketten zu stören droht.

Europa ist immer noch anfällig für die Unsicherheiten rund um den Brexit, und die jüngsten Ergebnisse der Parlamentswahlen könnten die Fähigkeit der Europäischen Union, kritische Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen.

Lesen Sie hier, welche Anlagethemen zur Jahresmitte wichtig sind und was Anleger wissen sollten: "Blick in das zweite Halbjahr 2019".

