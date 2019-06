Frankfurt am Main -Eine neue Studie von ServiceNow (NYSE: NOW) zeigt, dass Unternehmen, die auf Automatisierung am Arbeitsplatz setzen, zufriedenere Mitarbeiter haben. Durch Automatisierung haben europäische Firmen eine höhere Zufriedenheit bei der Arbeit (62%), bessere Kundenzufriedenheit (71%), eine höhere Produktivität (72%) und mehr Zeit für Kreativität (62%) erreicht.

