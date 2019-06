Die Partner wollen zum einen mehr Platz für Photovoltaik und Windkraft im Netz schaffen. Zum anderen sollen die Kunden von den niedrigen Preisen an der Strombörse profitieren und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck durch bewusste Veränderung des Verbrauchsverhaltens verbessern.Der österreichische Energieversorger Awattar bietet ab sofort bundesweit variable Stromtarife an, deren Preise sich stündlich an den Strombörsenpreisen ausrichten. Immer dann wenn viel Sonne scheint oder der Wind kräftig weht, fallen die Preise an der Strombörse. Davon sollen künftig alle Verbraucher profitieren. Zugleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...