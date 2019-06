Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Montag um 3,2K Kontrakte gestiegen ist, um den vorherigen Rückgang umzukehren, wodurch die schwankende Performance anhält. Das Volumen fiel gleichzeitig um 73,1K Kontrakte, wodurch es sich um den zweiten Rückgang in Folge hält. USD/JPY Fortsetzung des Pullback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...