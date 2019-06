Die bisherige Sprecherin der First Lady Melania Trump, Stephanie Grisham, soll neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump werden. Das teilte Melania Trump am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Sie sei begeistert, dass Grisham nun für beide Seiten des Weißen Hauses arbeiten werde, so die First Lady der Vereinigten Staaten weiter. Mitte Juni war überraschend angekündigt worden, dass Trumps bisherige Pressesprecherin, Sarah Huckabee Sanders, auf eigenen Wunsch das Weiße Haus Ende Juni verlässt und in ihre Heimat im US-Bundesstaat Arkansas zurückkehren werde. Sanders war seit Juli 2017 Pressesprecherin des Weißen Hauses.