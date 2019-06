Bern - Der Bundesrat will 6 Milliarden Franken für neue Kampfjets ausgeben. Das hat er am Mittwoch beschlossen. Stimmt das Parlament zu, kann dagegen das Referendum ergriffen werden. Wie angekündigt will der Bundesrat die neuen Kampfflugzeuge nämlich nicht wie gewöhnliche Rüstungsgüter beschaffen. Aufgrund der politischen, finanziellen und militärischen Bedeutung legt er dem Parlament einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...