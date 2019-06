Im bayerischen Kraiburg am Inn nahe Landshut ist am frühen Mittwochmorgen ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Vekehrsunfall ums Leben gekommen. Der 26-Jährige war zusammen mit seinem 23-jährigen Soziusfahrer unterwegs, als sie frontal gegen ein gemauertes Marktplatztor prallten, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.



Beide jungen Männer trugen keinen Helm. Der Fahrer zog sich durch den Aufprall schwerste Kopfverletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle, so die Beamten weiter. Sein Beifahrer wurde schwerst verletzt mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach München geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an, so die Polizei.