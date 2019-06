Nach einem schnellen Rückgang auf 0,6615 Dollar als Reaktion auf den geldpolitischen Begleittext der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat sich der neuseeländische Dollar wieder erholt und drehte sogar ins Plus. Zuletzt handelte der NZD/USD auf 0,6682 Dollar und damit 0,67 Prozent im Plus. Wie erwartet ließ die RBNZ ihren Leitzins unverändert bei ...

