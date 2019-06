Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PA9: Travelers Companies am 26.6. -2,89%, Volumen 110% normaler Tage , 6MK: Merck Co. am 26.6. -1,99%, Volumen 103% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 26.6. -1,78%, Volumen 86% normaler Tage , 2OY: DOW am 26.6. 1,53%, Volumen 108% normaler Tage , AAPL: Apple am 26.6. 2,16%, Volumen 85% normaler Tage , INL: Intel am 26.6. 2,86%, Volumen 90% normaler Tage , Dow Jones: -0,04% Aktie Symbol SK Perf. Intel INL 48.190 2.86% Apple AAPL 199.800 2.16% DOW 2OY 50.450 1.53% Procter & Gamble ...

