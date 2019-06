Der Bitcoin kostete am 18.12.2017 nach einem atemberaubenden Steigflug 18'674 US-Dollar. Dann aber setzte sein Absturz ein. Sechs Wochen später war er für 7'000 US-Dollar zu haben und am 14.12.2018 für gerade mal noch 3'156 US-Dollar. Rückblickend war das Fazit rasch gezogen: spekulative Blase, schliesslich explodiert. Danach wurde es ruhig um Bitcoin und Co. Ende Frühling erwachte der Bitcoin wie...

