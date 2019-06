Rümlang - Das Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba übernimmt das nordamerikanische Unternehmen Alvarado Manufacturing Co. Inc. Es sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden, teilte Dormakaba am Donnerstag mit. Zu den Bedingungen der Übernahme wurden keine Angaben gemacht. Die Transaktion soll im dritten Quartal des Jahres 2019 abgeschlossen werden.

