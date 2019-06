Der EUR/USD erholte sich vom Tagestief um 20-25 Pips und so notiert er nun am oberen Ende seiner Tagesrange. Das Paar konnte sich den dritten Tag in Folge vom sehr wichtigen 200-Tage-SMA erholen und unterstützt wurde die Bewegung durch einen Intraday USD Pullback. Der Optimismus gegenüber den US-China Handelsgespräche war nur kurzlebig, nach dem der ...

