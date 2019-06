Das deutsche Unternehmen wird in dem neuen Werk bei Detroit voraussichtlich 200 Mitarbeiter beschäftigen. Dort sollen jährlich 400 Megawattstunden Batterien produzieren werden, die für Elektro-Lkw und Busse bestimmt sind.von pv magazine USA Im Großen und Ganzen sind die USA im globalen Boom der Batterieherstellung abgehängt. Die neue Fabrik, die der deutsche Batteriehersteller Akasol am Mittwoch für einen Standort in der Nähe von Detroit angekündigt hat, wird allerdings etwas Kapazitäten und 200 Arbeitsplätze in den US-Bundesstaat Michigan bringen. Akasol plant, die Produktion am neuen Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...