Der neue Fronius Hybridwechselrichter Primo GEN24 Plus ist beim deutschen Plus X Award in vier Kategorien als "Produkt des Jahres" ausgezeichnet worden. In den Kategorien High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie landete das System ganz oben auf dem Treppchen. Mit Features wie mehreren bedarfsorientierten Notstromvarianten oder der einfachen Handhabung überzeugte das Gerät die Jury. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...