Am Dienstag, dem 25. Juni 2019, wurde der Bau eines neuen Zuchtbetriebes von dem Gemüsezuchtunternehmen Rijk Zwaan offiziell begonnen. In diesem Zuchtbetrieb in De Lier, Niederlande, werden Einrichtungen für die Züchtung von Tomaten-, Paprika-, Chili- und Auberginensorten errichtet. Während des festlichen Starts des Baus trieb Kees Mulder den ersten Pfeiler in den Boden....

Den vollständigen Artikel lesen ...