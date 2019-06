Bergfest! Das erste Börsenhalbjahr 2019 liegt (fast) hinter uns! Gefeiert wird aber auch bei der Deutschen Bank, denn das Geldhaus hat den US-Stresstest in diesem Jahr bestanden! Das treibt die Aktie deutlich nach oben, mit einem Plus von über 3% führen die Papiere den DAX heute klar an! Damit wäre der erste Widerstand auf dem Weg zurück nach oben auch schon geknackt, aber... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...