Es muss nicht immer St. Peter Ording oder Sylt sein. Fünf attraktive Reiseziele an Nord- und Ostsee für Ausflügler und Kurzentschlossene. Hier gibt's alles - außer Rekordtemperaturen.Der Sommer ist nun in ganz Deutschland angekommen. In manchen Regionen wird das Thermometer in den kommenden Tagen auf über 40 Grad klettern. Kein Wunder, dass Millionen Deutsche am Arbeitsplatz und in der Freizeit ächzen und stöhnen. Selbst mit sommerlicher Kleidung droht der Hitze-Schock. Wer aus Süd- oder Mitteldeutschland kommt, ein paar Tage frei nehmen kann und moderate Temperaturen wünscht, kann über einen Kurztrip an Nord- oder Ostsee nachdenken. Wer sogar nur ein bis zwei Stunden ...

