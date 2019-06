Paris - An Europas zuletzt lustlosen Börsen ist es am Freitag dank eines Schlussspurts deutlich bergauf gegangen. Offenbar seien die Anleger zuversichtlich, dass die USA und China auf dem G20-Gipfel in Japan eine Verbesserung ihres Verhältnisses erreichen könnten, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK. Jüngst hatten Berichte Hoffnungen zumindest auf einen „.

Den vollständigen Artikel lesen ...