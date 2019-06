Ausgerechnet in der DDR wurde schon einmal erprobt, was nun den Erneuerbaren Energien zum Durchbruch verhelfen könnte: die Wasserstoff-Wirtschaft. Rückblick auf ein aus der Not geborenes Experiment.

Knapp 30 Jahre ist es her, dass die Berliner Mauer fiel und mit ihr das sozialistische Regime der DDR. Fast vergessen sind inzwischen jene Zeiten, in denen es im Osten nur zwei bis drei Mal pro Jahr Bananen gab, Menschen Schlange standen, um Möbel zu kaufen und die Wartezeit für ein Auto mehr als zehn Jahre betrug.

Was darüber auch vergessen wurde: Mitunter förderte die Mangelwirtschaft erstaunliche Formen der Kreativität. So kann in Sachen Energiewende heute ausgerechnet die bundesdeutsche Wirtschaft noch einiges von der untergegangenen sozialistischen Konkurrenz lernen.

Im Osten herrschte nicht nur ein Engpass bei Südfrüchten, sondern auch bei Erdgas und Steinkohle. Die wenigen Gas-Vorkommen, die etwa in Sachsen-Anhalt entdeckt wurden, reichten nicht aus, um das Land zu versorgen. Seit den Fünfzigerjahren ließ die kommunistische Regierung deshalb Braunkohle mittels eines komplizierten Verfahrens in Gas umwandeln. Heraus kam ein Gemisch, das zu rund einem Drittel aus CO2 und zu zwei Dritteln aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid bestand. Der Wasserstoff wurde unter anderem zusammen mit Methan in riesigen Mengen ins ostdeutsche Gasnetz eingespeist. 1989 betrug sein Anteil immer noch rund 26 Prozent, an manchen Netz-Anschnitten sogar über 40 Prozent.

Die Energiewende in Deutschland, das kristallisiert sich zunehmend heraus, ist nicht ohne einen Wandel von der fossilen Öl- und Gas-Ökonomie zu einer Wasserstoffwirtschaft möglich. So ist die Umwandlung von Strom zu Wasserstoff bis heute der ...

