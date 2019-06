Auf einer Landesstraße im baden-württembergischen Landkreis Tübingen sind am Samstagabend zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer hatte beide auf der L 385 zwischen Rottenburg und Weiler frontal erfasst, als sie die Fahrbahn überquerten, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Bei den Opfern im Alter von 59 und 62 Jahren handelte es sich um zwei Brüder, die sich offenbar auf dem Heimweg befanden. Der 59-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Sein Bruder kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik, wo er am frühen Sonntagmorgen verstarb. Beide Brüder standen unter Alkoholeinfluss.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Tübingen nahm die Ermittlungen auf.