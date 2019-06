Bei dem Treffen des Gemeinsamen Komitees von Frankreich-Spanien-Italien und Portugal, das am Mittwoch, in Paris stattgefunden hat, wurde vereinbart, eine neue Kontaktgruppe für Tafeltrauben mit dem Ziel der Schaffung eines Rahmens für Dialog und stabile Zusammenarbeit für diesen Sektor zu schaffen. Bildquelle: Shutterstock.com Der Sektor ist in den letzten Jahren stark...

Den vollständigen Artikel lesen ...