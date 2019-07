Die Gemeinschaftswährung bleibt zum Beginn der Woche in der Defensive und so notiert der EUR/USD am Mehrtagestief im Bereich der 1,1320. EUR/USD schaut auf Handel, Daten Der EUR/USD hat seine Konsolidierung der vergangenen Woche nach unten durchbrochen und so konnte die kritische Unterstützung von 1,1350, wo sich der 200-Tage-SMA befindet, dem Abwärtsdruck ...

