- BARCLAYS INITIATES JOHN LAING WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 430 PENCE - BERENBERG CUTS CARNIVAL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3800 (4600) PENCE - BERENBERG CUTS CRANEWARE PRICE TARGET TO 2500 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 435 (315) P. - BERNSTEIN CUTS IAG TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 520 (750) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 155 (170) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.89% TO 7492 (CLOSE: 7425.63) POINTS BY IG - JEFFERIES RAISES CYBG PRICE TARGET TO 341 (285) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1820) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2750 (2625) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 455 (360) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS DIXONS CARPHONE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 225 (250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS INITIATES SPIRE HEALTHCARE WITH 'NEUTRAL' - TARGET 120 PENCE - UBS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6600 (6400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (4400) PENCE - 'NEUTRAL'



