Der zunehmende Verkaufsdruck gegenüber dem Sterling hilft dem EUR/GBP zur 0,8980/90 zu steigen, wodurch der Handel in Reichweite der psychologischen Marke von 0,9000 stattfindet. EUR/GBP profitiert von GBP Schwäche Das britische Pfund starteten negativ in die neue Handelswoche und so konnte das europäische Paar in die Nähe der kritischen 0,9000 steigen, ...

