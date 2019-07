Bayerische Hochschulen wollen im Rahmen des Projektes «PROCEED» ist die Elektrizitätsversorgung auf Basis erneuerbarer Energien in Namibia nachhaltig verbessern. Gefördert werden die Forschungsarbeiten in den kommenden drei Jahren vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund 1,24 Millionen Euro. Unterstützt werden die Hochschulen dabei von der IBC Solar AG. Das Unternehmen will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...