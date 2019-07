Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen Präsidenten Panamas, Laurentino Cortizo, zum Amtsantritt gratuliert. "Panama und die Bundesrepublik Deutschland unterhalten traditionell gute und freundschaftliche Beziehungen", schrieb die Kanzlerin am Montag.



Die "enge und vielseitige Zusammenarbeit" beider Länder schließe insbesondere globale Herausforderungen wie den Klimawandel mit ein. "Diese drängenden Fragen können nur im Rahmen eines multilateralen Ansatzes wirksam angegangen werden", so Merkel weiter. Sie sei sich sicher, dass beide Länder auf diesem Weg weiter gemeinsam voranschreiten werden. Merkel wünschte dem neuen Präsidenten für seine vor ihm liegenden Aufgaben "viel Erfolg und eine glückliche Hand".



Cortizo hatte die Präsidentschaftswahlen in Panama Anfang Mai gewonnen. Der Sozialdemokrat gewann mit rund 31 Prozent der Stimmen vor dem ehemaligen Außenminister Rómulo Roux.