Der Grünen-Verkehrspolitiker Oliver Krischer hat das Verhalten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) im Abgasskandal kritisiert. "Das Kraftfahrtbundesamt ist offensichtlich nicht in der Lage auch nach Jahren nach Bekanntwerden des Abgasskandals mit dem Thema umzugehen", sagte er dem Fernsehsender n-tv.



Es werde nicht angemessen auf die Vergehen in der Autoindustrie reagiert. "Wenn Staatsanwälte von Strafvereitlung im Amt sprechen, wenn sie ankündigen, die Behörde zu durchsuchen, dann muss der Verkehrsminister da aufräumen." Die Behörde verstehe sich seit Jahren eher als "Dienstleister der Automobilindustrie" und nicht als Überwacher, so Krischer. "Es muss eigentlich eine andere Behörde diese Aufgabe übernehmen, beispielsweise das Bundesumweltamt", so der Grünen-Politiker.