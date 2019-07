New York - Die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit hat den marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 am Montag auf ein Rekordhoch gehievt. Das Börsenbarometer baute seine jüngsten Gewinne aus und stand zuletzt 0,97 Prozent im Plus bei 2970,40 Punkten. Bei rund 2978 Punkten hatte der S&P 500 kurz zuvor den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der US-Leitindex Dow Jones...

Den vollständigen Artikel lesen ...