CDU und AfD liegen laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap in Sachsen derzeit in der Wählergunst gleichauf. In der Erhebung, die das Institut für den MDR erstellt hat, verliert die CDU im Vergleich zur letzten Befragung von August 2018 vier Prozentpunkte und kommt auf 26 Prozent.



Die AfD legt unterdessen um einen Prozentpunkt zu. Die Linke kommt auf 15 Prozent (-drei Prozentpunkte), die Grünen auf zwölf Prozent (+sechs Prozentpunkte). Dahinter folgt die SPD mit nur noch neun Prozent (-zwei Prozentpunkte). Die FDP könnte mit unverändert fünf Prozent den Wiedereinzug in den Landtag schaffen.



Die Freien Wähler kommen auf drei Prozent, die sonstigen Parteien auf vier Prozent. Für die Umfrage wurden vom 24. und 29. Juni insgesamt 1.000 Wahlberechtigte telefonisch befragt.