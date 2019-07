Bern - Der im vergangenen Februar von der Stiftung Swiss Entrepreneurs Foundation lancierte Startup-Fonds hat in einer ersten Geldsammelphase 190 Millionen Franken zusammenbekommen. Damit beginnt der Fonds ab August in Schweizer Jungunternehmen und innovative KMUs in der Wachstumsphase zu investieren. Die 190 Millionen Franken stammten vom Versicherer Mobiliar (76 Mio Franken)...

Den vollständigen Artikel lesen ...