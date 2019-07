Frankfurt - Der Euro zeigt sich am Dienstag nach Verlusten zu Wochenbeginn weiterhin stabil. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1292 US-Dollar und liegt damit marginal über dem Niveau vom früheren Morgen und Montagabend. Zum Franken legt der Euro minimal zu. Derzeit notiert er bei 1,1154 nach 1,1140 Franken am früheren Dienstagmorgen und 1,1140 Franken am Vorabend. Auch der US-Dollar...

