Zürich - Loanboox erreicht nächsten Meilenstein: Das globale Anfragevolumen auf der unabhängigen Fremdkapitalmarkt-Plattform hat die Marke von 25 Milliarden Schweizer Franken erreicht. Insgesamt wurden seit dem Start des Fintechs vor knapp drei Jahren Kredite in Höhe von 11 Milliarden abgeschlossen. «Es freut mich sehr, dass Loanboox diesen Meilenstein in so kurzer Zeit erreicht hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...