Bislang sollten 240 Millionen Euro in die Batteriefabrik bei Erfurt fließen. Der chinesische Konzern begründet diesen Schritt vor allem mit der wachsenden Marktnachfrage.Statt der geplanten 240 Millionen Euro wird Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) nun innerhalb der kommenden fünf Jahre bis zu 1,8 Milliarden Euro in seine Batteriefabrik in Thüringen investieren. Das geht aus einer offiziellen Börseninformation des chinesischen Konzerns hervor. Demnach hat die Konzernführung bei einer Sitzung Ende Juni angesichts von Veränderungen in der Geschäftsentwicklung und bei der Marktnachfrage ...

