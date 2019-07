Das Energieunternehmen hat in Essen ein Trainingszentrum eröffnet. Betreiber von Stromnetzen sollen dort den Umgang mit Cyber-Attacken üben.Eine Trainingsakademie, um Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen, die passenden Schutz- und Abwehrmaßnahmen einzuleiten und damit den Umgang mit einem Cyberangriff zu üben - so beschreibt Innogy seine neu eröffnete "CyberRange-e". Der Energieversorger will dort nicht nur die Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter verbessern, sondern auch Trainings für Mitarbeiter von Stadtwerken und anderen Netzbetreibern anbieten. Wie das Unternehmen mitteilt, sind die Schulungen ...

