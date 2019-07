Der GBP/USD bleibt am europäischen Nachmittag in der Defensive, aber er konnte sich von einem Großteil seiner Verluste erholen. Eine Kombination aus negativen Kräften belastet die Stimmung gegenüber dem britischen Pfund und so bleibt der Abwärtsdruck am Dienstag die zweite Sitzung in Folge erhalten. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Ängste vor einem ...

