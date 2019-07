Bern - Die ausserordentliche Generalversammlung der Post hat am 2. Juli 2019 Denise Koopmans und Thomas Bucher in den Verwaltungsrat der Post gewählt. Sie ersetzen Marco Durrer und Myriam Meyer, die im Frühling dieses Jahres nicht zur Wiederwahl angetreten sind. Denise Koopmans verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich IT- Technologie und Digitalisierung, während Thomas Bucher sein...

Den vollständigen Artikel lesen ...