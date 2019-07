Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber legt sein Mandat als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) nieder. "Hier hat meine Reise im letzten September als Spitzenkandidat begonnen, hier endet sie", sagte Weber laut seinem Sprecher in der EVP-Fraktionssitzung am Dienstag in Straßburg.



Damit gibt der CSU-Politiker gleichzeitig seinen Anspruch auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten auf. "Es war mir eine Ehre, diese Aufgabe für die EVP und für Europa zu übernehmen", wurde Weber von seinem Sprecher auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zitiert.