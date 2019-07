Die Produktion von Erdbeeren in West-Flandern nimmt weiter zu. 2018 wurden mehr als 5,7 Millionen kg zu der REO Veiling (Auktion) in Kortijk, Belgien, geliefert. Nie zuvor haben so viele Erdbeeren ihren Weg zu den Verbrauchern über die Auktion gefunden, berichtete die REO Veiling in einem Erdbeer-Marktbericht. 2018 wurde ein durchschnittlicher Preis von 1,71 EUR pro Schale verzeichnet,...

Den vollständigen Artikel lesen ...