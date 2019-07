In Werneck im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt ist am frühen Dienstagabend ein 29-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 29-Jährige war ohne Fremdeinwirkung frontal mit seinem Pkw gegen einen Brückenpfeiler der Bundesautobahn 7 geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Die Rettungskräfte konnten dem Fahrer nicht mehr helfen. Ein Großaufgebot der örtlichen freiwilligen Feuerwehren kümmerte sich um die Bergungs- und Aufräumarbeiten. Außerdem unterstützten sie die Verkehrsmaßnahmen. Auch ein Notfallseelsorger war mit im Einsatz.



Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten noch an.