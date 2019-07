Frauenfeld - Die HRS Investment AG mit Sitz in Frauenfeld hat von der Firma General Dynamics European Land System (GDELS-Mowag) in Kreuzlingen den Grossteil des Areals südlich der Unterseestrasse erworben. Die erworbene Industrie- und Gewerbefläche umfasst rund 24'500m2. Darauf stehen zehn betriebsbereite Produktions- und Gewerbehallen. Die HRS Investment AG will dieses grossflächige Gelände...

Den vollständigen Artikel lesen ...