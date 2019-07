Bei einer Veranstaltung in Lissabon argumentierte das Mitglied des Geldpolitischen Komitees der Bank of England (BOE) und stellvertretende Gouverneur Cunliffe, dass das Risiko eines No Deals Brexit und eines Übergangs gestiegen sei, er fügte aber hinzu, dass man den Finanzsektor vorbereitet hätte. Das britische Pfund ignorierte diese Kommentare weitgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...