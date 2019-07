Der Hersteller von Perowskit-Tandemsolarzellen hat seine Finanzierungsrunde der Serie D abgeschlossen und sich dabei insgesamt 65 Millionen Pfund gesichert. In Brandenburg an der Havel wird jetzt die Serienfertigung der Photovoltaik-Technologie vorbereitet.Oxford PV hat am Mittwoch den Abschluss seiner Finanzierungsrunde der Serie D bekanntgegeben. Insgesamt konnte sich der Perowskit-Spezialist demnach 65 Millionen Pfund (knapp 72,4 Millionen Euro) von mehreren Investoren sichern. Der erste Teil der Finanzierungsrunde, den das Unternehmen im März meldete, hatte 31 Millionen Pfund gebracht, unter ...

