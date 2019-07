2017 veröffentlichte Bussey das Produkt seines jahrzehntelangen Durchforstens von Archiven: "The Illustrated History of Apples" in den USA und Kanada. Eine illustrierte Hardcover-Reihe in sieben Bänden, jede zwischen 500 und 600 Seiten lang. Es ist ein Kompendium von jeder Apfelsorte, die als Druck in den letzten zwei Jahrhunderten in irgendeiner nordamerikanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...