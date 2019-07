Fast die Hälfte (47 Prozent) aller Tarifbeschäftigten in Deutschland erhalten im Jahr 2019 Urlaubsgeld. Durchschnittlich bekommen sie 1.281 Euro brutto für die Urlaubskasse, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Das sind 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt liegt das Urlaubsgeld der Tarifbeschäftigten in den alten Bundesländern mit 1.317 Euro um 42 Prozent höher als in den neuen Ländern (927 Euro). Ein überdurchschnittliches tarifliches Urlaubsgeld wird unter anderem im Maschinenbau gezahlt. Von den in diesem Bereich gezahlten 2.358 Euro Urlaubsgeld profitieren rund 98 Prozent der Tarifbeschäftigten, teilten die Statistiker mit.



Ebenfalls über dem Durchschnitt liegt das Urlaubsgeld im Bereich "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen" mit 2.113 Euro. Auch hier haben nahezu alle Tarifbeschäftigten (97 Prozent) einen Anspruch auf Urlaubsgeld. Nahe am Durchschnitt liegt das tarifliche Urlaubsgeld beispielsweise im Hoch- und Tiefbau (1.219 Euro), im Bereich "Herstellung von chemischen Erzeugnissen" (1.213 Euro) sowie im Einzelhandel (1.207 Euro). Während in den Bereichen "Hoch- und Tiefbau" sowie "Herstellung von chemischen Erzeugnissen" mit 98 Prozent beziehungsweise 99 Prozent nahezu alle Tarifbeschäftigte in Deutschland ein Urlaubsgeld erhalten, sind es im Einzelhandel nur 86 Prozent.



Ein weit unterdurchschnittliches tarifliches Urlaubsgeld wurde unter anderem für den Bereich "Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften" vereinbart, so das Statistische Bundesamt weiter. Hier werden durchschnittlich 225 Euro an 99 Prozent der Tarifbeschäftigten gezahlt. Im Bereich "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung" erhalten die Tarifbeschäftigten kein Urlaubsgeld.