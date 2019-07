Die Gemeinschaftswährung kämpft in der zweiten Wochenhälfte um eine Richtung, während der EUR/USD am unteren Ende seiner Wochenrange von 1,1280 gehandelt wird. EUR/USD schaut auf Daten, Handel Nach dem starken Pullback am Montag, fand das Paar bei 1,1270 eine Unterstützung, während Erholungsversuche durch den 200-Tage-SMA von 1,1330/40 begrenzt werden. ...

