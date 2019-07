FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 28 (30) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 210 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 900 (880) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 195 (185) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES TRIFAST PRICE TARGET TO 235 (200) PENCE - 'HOLD' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 860 (745) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS SPIRAX-SARCO TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 7500 (6700) PENCE - HSBC CUTS WPP PRICE TARGET TO 970 (1000) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MAINFIRST RAISES BURBERRY TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2150 (1800) P - PEEL HUNT RAISES GLEESON TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 745 (715) PENCE - RBC CUTS RPS GROUP PRICE TARGET TO 150 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 5550 (4800) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 870 (850) PENCE - 'NEUTRAL'



