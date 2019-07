Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.625 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Continental, Covestro und Infineon. Die Aktien von Adidas, Beiersdorf und SAP sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. An der Wall Street findet am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen, womit im DAX die Anschlusskäufe ausbleiben. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.702,45 Punkten geschlossen (+0,30 Prozent).