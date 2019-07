Im Berliner Ortsteil Lichtenberg ist am Donnerstagmittag ein Großbrand ausgebrochen. Das teilte die Berliner Feuerwehr mit.



Demnach brach das Feuer in einem Container aus, bevor es auf eine Lagerhalle übergriff. Die Feuerwehr war mit mindestens 60 Kräften vor Ort. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Brandort um das Einkaufszentrum Dong Xuan Center handeln. Laut eines Berichts des RBB wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr über den Brand informiert.



Die Berliner Feuerwehr veröffentlichte kurz nach 13 Uhr eine amtliche Gefahrenmeldung. Im Umfeld des Centers kam es Feuerwehr-Angaben zufolge zu einer starken Rauchentwicklung. Auf Bildern in Sozialen Netzwerken waren Rauchwolken über ganz Berlin zu sehen. Die Behörden riefen alle Anwohner in der Umgebung des Brandes auf, Fenster und Türen zu schließen.



Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.