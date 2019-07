Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,128 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen.Gegenüber dem Franken hat sich der Euro seit gestern in einem Bereich von gut 1,1120 Franken eingependelt. Am Nachmittag wird er zu 1,1119 Franken gehandelt, nach 1,1128 am Morgen. Der US-Dollar ist auf 0,9855 ...

