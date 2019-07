Paris - Europas Börsen haben nach dem Kursplus am Vortag eine Pause eingelegt. Nach neuen Rekorden an der tonangebenden Wall Street mussten die Anleger am Donnerstag ohne die Impulse von den US-Märkten auskommen - diese bleiben wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone pendelte am Donnerstag in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom...

Den vollständigen Artikel lesen ...